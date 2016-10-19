Александр Головин: Мы отдали инициативу «Монако»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ничью своей команды в матче с «Монако».

- Мы отдали инициативу «Монако». Первый тайм играли очень хорошо, владели преимуществом, во втором — подсели, начали играть от обороны. Рано или поздно такая игра вскрывается. Мы планировали играть так же и второй тайм, как первый, но не получилось.

Перспективы ЦСКА в Лиге чемпионов? На горячую голову говорить не буду, посмотрим, - рассказал Головин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» - 1:1.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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