Александр Головин: Мы отдали инициативу «Монако»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ничью своей команды в матче с «Монако».
- Мы отдали инициативу «Монако». Первый тайм играли очень хорошо, владели преимуществом, во втором — подсели, начали играть от обороны. Рано или поздно такая игра вскрывается. Мы планировали играть так же и второй тайм, как первый, но не получилось.
Перспективы ЦСКА в Лиге чемпионов? На горячую голову говорить не буду, посмотрим, - рассказал Головин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» - 1:1.
Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).
В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция