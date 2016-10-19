Ласина Траоре: Хорошо знаю, как играет «Монако», это упростило мне задачу

Форвард ЦСКА Ласина Траоре поделился впечатлениями после матча против «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Непросто играть против такой сильной команды, как «Монако». Рад, что сыграл против бывших товарищей по команде. Безусловно, легче играть против команды, которую знаешь. Я действительно хорошо знаю, как играет «Монако». Это упростило мне задачу на поле», — цитирует Траоре «Матч ТВ».

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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3-й тур

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