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Кими Райкконен: Автодром в Остине хорош для зрелищной гонки

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при США.

«Мне нравится автодром COTA. Архитекторы создали хорошую трассу. Мне кажется, что холмистый рельеф делает её более интересной.

В прошлом году здесь была очень плохая погода, из-за чего пострадали и гонщики, и болельщики, но иногда такое случается.

Здорово, что на этом автодроме можно обгонять, а холм в первом повороте помогает машине замедлиться. Это не самый простой вираж. На мой взгляд, COTA – хороший автодром для зрелищной гонки», - цитирует Райкконена Autosport.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. Кими Райкконен занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 170 очков.

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