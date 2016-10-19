Кими Райкконен: Автодром в Остине хорош для зрелищной гонки
Пилот команды «Феррари»
Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при США.
«Мне нравится автодром COTA. Архитекторы
создали хорошую трассу. Мне кажется, что холмистый рельеф делает её более
интересной.
В
прошлом году здесь была очень плохая погода, из-за чего пострадали и гонщики, и
болельщики, но иногда такое случается.
Здорово,
что на этом автодроме можно обгонять, а холм в первом повороте помогает машине
замедлиться. Это не самый простой вираж. На мой взгляд, COTA – хороший автодром
для зрелищной гонки», - цитирует Райкконена Autosport.
Гран-при США пройдет в Остине с
21 по 23 октября. Кими Райкконен занимает четвертое место в чемпионате, имея в
активе 170 очков.
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