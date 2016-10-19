Кими Райкконен: Автодром в Остине хорош для зрелищной гонки

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при США.

«Мне нравится автодром COTA. Архитекторы создали хорошую трассу. Мне кажется, что холмистый рельеф делает её более интересной.

В прошлом году здесь была очень плохая погода, из-за чего пострадали и гонщики, и болельщики, но иногда такое случается.

Здорово, что на этом автодроме можно обгонять, а холм в первом повороте помогает машине замедлиться. Это не самый простой вираж. На мой взгляд, COTA – хороший автодром для зрелищной гонки», - цитирует Райкконена Autosport.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. Кими Райкконен занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 170 очков.