Бернарду Силва: Хорошо, что нам удалось сыграть вничью с ЦСКА
Полузащитник «Монако» Бернарду Силва поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Мы пытались победить. К сожалению, это у нас не получилось. Но мы заработали одно очко, и это хорошо для нас, потому что мы сравняли счет в концовке матча. В матче были 20 минут, когда мы играли плохо и пропустили. Во втором тайме мы сделали все, чтобы сравнять счет, и нам это удалось. Это хороший результат для нас», - приводит слова Силвы L’Equipe.
Московский
клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда
с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка),
«Байер» - третьим (три очка).
В
следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут
монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция