Бернарду Силва: Хорошо, что нам удалось сыграть вничью с ЦСКА

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Мы пытались победить. К сожалению, это у нас не получилось. Но мы заработали одно очко, и это хорошо для нас, потому что мы сравняли счет в концовке матча. В матче были 20 минут, когда мы играли плохо и пропустили. Во втором тайме мы сделали все, чтобы сравнять счет, и нам это удалось. Это хороший результат для нас», - приводит слова Силвы L’Equipe.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа Е