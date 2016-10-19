Валер Жермен: Мы можем быть довольны ничьей с ЦСКА

Нападающий «Монако» Валер Жермен поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Матч был равным, но мы старались одержать победу. В конечном итоге мы можем быть довольны ничьей. Теперь будем готовиться к ответному матчу с ЦСКА», - цитирует Жермена официальный сайт УЕФА.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа Е



