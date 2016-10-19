Александр Бубнов: В первом тайме было впечатление, что «Монако» хочет обыграть ЦСКА пешком

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Монако». Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«В том составе, в котором ЦСКА вышел на матч с «Монако», российский клуб выглядел неплохо. При этом в первом тайме игра монегасков мне вообще не понравилась — соперники армейцев играли очень медленно. Было ощущение, что они собирались обыгрывать ЦСКА пешком. Но, говорят, главный тренер «Монако» Леонарду Жардим устроил своей команде в перерыве настоящую взбучку, и во втором тайме гости взялись за дело. В итоге во второй половине встречи соперник доминировал на поле и создал много моментов.

Весь матч Игорь Акинфеев играл здорово и выручал команду. Но для хорошего результата не хватило продержаться всего несколько минут. В итоге очередная ошибка в обороне привела к пропущенному голу, при этом сначала Акинфеев спас команду, а вот второй удар отразить уже не смог. При этом по той игре, что показывал ЦСКА во втором тайме, эта ничья — неплохой результат. Вот только она, к сожалению, теперь оставляет армейцам очень мало шансов даже для борьбы за третье место в группе. В домашнем матче с «Монако» нужна была только победа», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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