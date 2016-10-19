Александр Бубнов: В первом тайме было впечатление, что «Монако» хочет обыграть ЦСКА пешком
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Монако». Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«В том
составе, в котором ЦСКА вышел
на матч с «Монако», российский клуб выглядел
неплохо. При этом в первом тайме игра монегасков мне вообще
не понравилась — соперники армейцев играли очень медленно. Было
ощущение, что они собирались обыгрывать ЦСКА пешком. Но, говорят, главный
тренер «Монако» Леонарду Жардим устроил
своей команде в перерыве настоящую взбучку, и во втором тайме
гости взялись за дело. В итоге во второй половине встречи
соперник доминировал на поле и создал много моментов.
Весь матч Игорь Акинфеев играл здорово и выручал команду. Но для хорошего результата не хватило продержаться всего несколько минут. В итоге очередная ошибка в обороне привела к пропущенному голу, при этом сначала Акинфеев спас команду, а вот второй удар отразить уже не смог. При этом по той игре, что показывал ЦСКА во втором тайме, эта ничья — неплохой результат. Вот только она, к сожалению, теперь оставляет армейцам очень мало шансов даже для борьбы за третье место в группе. В домашнем матче с «Монако» нужна была только победа», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).
В
следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут
монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция