Джанлуиджи Буффон: Хоронить меня рано, на мои похороны никто не придет
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
По версии сайта УЕФА, именно Буффон был признан лучшим игроком матча. В этом матче он отразил 11-метровый удар и сделал еще несколько сэйвов.
«Люди могут организовать мои похороны, но на них никто не придет. Я уже много раз говорил без лишнего высокомерия, что я очень самокритичен и не хочу слушать тех, кто пытается продемонстрировать недоверие или неуважение. В последние недели я услышал много глупостей и только один стоящий комментарий: «Я жду от Буффона» большего. С этим я был полностью согласен.
Я не радовался после своих сэйвов, поскольку мы были в меньшинстве, и я не хотел тратить энергию попусту. Я был сосредоточен на игре, поскольку я был в долгу перед своими партнерами , перед командой и нашими болельщиками», - цитирует Буффона Football Itlaia.
Автором
победного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, он отличился на 76-й
минуте. В другом матче группы H загребское «Динамо» уступило со счетом 0:1
«Севилье».
После
трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7
очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.
2
ноября «Ювентус» примет дома «Лион», а «Севилья» сыграет на своем поле с
«Динамо».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
Матч
Голы
Куадрадо 76 (0:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Нкулу, Янга-Мбива (Геззаль, 82), Дардер (Ферри, 64), Гоналонс, Толиссо, Ляказетт (Корне, 72), Фекир
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Алвес (Бенатиа, 84), Алекс, Эвра, Хедира (Стураро, 75), Пьянич, Лемина, Дибала (Куадрадо, 69), Игуаин
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 35
Предупреждения:
Рафаэл, 29; Дардер, 52; Ляказетт, 60; Дьякаби, 73; Ферри, 83 - Бонуччи, 34; Лемина, 42
Удаления:
нет - Лемина, 54
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция