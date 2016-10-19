Джанлуиджи Буффон: Хоронить меня рано, на мои похороны никто не придет

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

По версии сайта УЕФА, именно Буффон был признан лучшим игроком матча. В этом матче он отразил 11-метровый удар и сделал еще несколько сэйвов.

«Люди могут организовать мои похороны, но на них никто не придет. Я уже много раз говорил без лишнего высокомерия, что я очень самокритичен и не хочу слушать тех, кто пытается продемонстрировать недоверие или неуважение. В последние недели я услышал много глупостей и только один стоящий комментарий: «Я жду от Буффона» большего. С этим я был полностью согласен.

Я не радовался после своих сэйвов, поскольку мы были в меньшинстве, и я не хотел тратить энергию попусту. Я был сосредоточен на игре, поскольку я был в долгу перед своими партнерами , перед командой и нашими болельщиками», - цитирует Буффона Football Itlaia.

Автором победного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, он отличился на 76-й минуте. В другом матче группы H загребское «Динамо» уступило со счетом 0:1 «Севилье».

После трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7 очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.

2 ноября «Ювентус» примет дома «Лион», а «Севилья» сыграет на своем поле с «Динамо».

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