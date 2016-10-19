Массимилиано Аллегри: Судья решил подстегнуть нас и оставить в меньшинстве

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Мы плохо контролировали мяч, и арбитр решил подстегнуть нас, оставив в меньшинстве. К сожалению, это один из наших недостатков», - иронично прокомментировал тренер удаление Марио Лемина.

Также Аллегри высказался по поводу Хуана Куадрадо, забившего единственный мяч.

«Я использовал Куадрадо слева в субботу (в матче с «Удинезе»), и он довольно хорошо проявил себя. Если бы я сегодня выпустил его в основе, у нас бы не было выпустить игрока со свежими ногами в конце. Замены всегда очень важны.

В первом тайме нам было очень непросто. Ляказетт и Фекир хорошо проходили нашу оборону. Мы же слишком часто теряли мяч при коротких передачах. Во втором тайме с этим стало лучше, хоть мы и остались в меньшинстве.

В моменте с пенальти нас спас Буффон. Нам нужно играть лучше, более раскрепощено и не допускать таких ошибок в передачах, избегать поспешности при игре в пас», - цитирует Аллегри Football Italia.

Автором победного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, он отличился на 76-й минуте. В другом матче группы H загребское «Динамо» уступило со счетом 0:1 «Севилье».

После трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7 очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.

2 ноября «Ювентус» примет дома «Лион», а «Севилья» сыграет на своем поле с «Динамо».

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