Массимилиано Аллегри: Судья решил подстегнуть нас и оставить в меньшинстве
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Мы плохо контролировали мяч, и арбитр решил подстегнуть нас, оставив в меньшинстве. К сожалению, это один из наших недостатков», - иронично прокомментировал тренер удаление Марио Лемина.
Также Аллегри высказался по поводу Хуана Куадрадо, забившего единственный мяч.
«Я использовал Куадрадо слева в субботу (в матче с «Удинезе»), и он довольно хорошо проявил себя. Если бы я сегодня выпустил его в основе, у нас бы не было выпустить игрока со свежими ногами в конце. Замены всегда очень важны.
В первом тайме нам было очень непросто. Ляказетт и Фекир хорошо проходили нашу оборону. Мы же слишком часто теряли мяч при коротких передачах. Во втором тайме с этим стало лучше, хоть мы и остались в меньшинстве.
В моменте с пенальти нас спас Буффон. Нам нужно играть лучше, более раскрепощено и не допускать таких ошибок в передачах, избегать поспешности при игре в пас», - цитирует Аллегри Football Italia.
Автором
победного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, он отличился на 76-й
минуте. В другом матче группы H загребское «Динамо» уступило со счетом 0:1
«Севилье».
После
трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7
очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.
2
ноября «Ювентус» примет дома «Лион», а «Севилья» сыграет на своем поле с
«Динамо».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
Матч
Голы
Куадрадо 76 (0:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Нкулу, Янга-Мбива (Геззаль, 82), Дардер (Ферри, 64), Гоналонс, Толиссо, Ляказетт (Корне, 72), Фекир
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Алвес (Бенатиа, 84), Алекс, Эвра, Хедира (Стураро, 75), Пьянич, Лемина, Дибала (Куадрадо, 69), Игуаин
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 35
Предупреждения:
Рафаэл, 29; Дардер, 52; Ляказетт, 60; Дьякаби, 73; Ферри, 83 - Бонуччи, 34; Лемина, 42
Удаления:
нет - Лемина, 54
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция