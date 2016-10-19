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Георгий Сомхишвили: Команда КПРФ еще не сыграна

Максим Кравченко
Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Капитан КПРФ Георгий Сомхишвили поделился впечатлениями от начала нового сезона в чемпионате России по мини-футболу. Он сказал, что его команде не хватает сыгранности

«Неудачный старт сезона? Наверное, в первую очередь это связано с тем, что команда еще не сыграна. Ведь с прошлого сезона в составе осталось всего несколько человек, так что коллектив выстраивается заново, фактически с нуля. В принципе, этого можно было ожидать, потому что быстро создать команду очень сложно, ведь пришли футболисты не только из разных клубов, но и из разных чемпионатов.

Так что какое-то время обязательно нужно и футболистами, и тренерам, которые ищут оптимальное сочетание игроков. Над этим мы сейчас как раз и работаем. Тренировочная неделя перед матчем с «Ухтой» получилась очень хорошей – интенсивная, агрессивная, много игровых упражнений. Мы очень качественно поработали», - цитирует Сомхишвили официальный сайт АМФР.

После шести матчей КПРФ занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе четыре очка.

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