Георгий Сомхишвили: Команда КПРФ еще не сыграна

Капитан КПРФ Георгий Сомхишвили поделился впечатлениями от начала нового сезона в чемпионате России по мини-футболу. Он сказал, что его команде не хватает сыгранности

«Неудачный старт сезона? Наверное, в первую очередь это связано с тем, что команда еще не сыграна. Ведь с прошлого сезона в составе осталось всего несколько человек, так что коллектив выстраивается заново, фактически с нуля. В принципе, этого можно было ожидать, потому что быстро создать команду очень сложно, ведь пришли футболисты не только из разных клубов, но и из разных чемпионатов.

Так что какое-то время обязательно нужно и футболистами, и тренерам, которые ищут оптимальное сочетание игроков. Над этим мы сейчас как раз и работаем. Тренировочная неделя перед матчем с «Ухтой» получилась очень хорошей – интенсивная, агрессивная, много игровых упражнений. Мы очень качественно поработали», - цитирует Сомхишвили официальный сайт АМФР.

После шести матчей КПРФ занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе четыре очка.