Георгий Сомхишвили: В лидерстве «Сибиряка» нет ничего удивительного

Капитан КПРФ Георгий Сомхишвили поделился впечатлениями от начала нового сезона в чемпионате России по мини-футболу. Он отметил, что его не удивляет лидерство «Сибиряка».

«В лидерстве новосибирцев нет ничего необычного: сильная стабильная команда, которая много лет входит в число лидеров Чемпионата России. Не стоит забывать о том, что у многих команд ведущие игроки выступали на чемпионате мира, к тому же у Суперлиги в этом сезоне достаточно необычный календарь: в связи с турниром в Колумбии после стартовых туров был большой перерыв.

Сейчас, мне кажется, многие команды находятся в разных кондициях. И не забывайте о силе чемпионата России – проходных матчей действительно нет. Но, уверен, все встанет на свои места, и лидеры поднимутся в верхнюю часть», - цитирует Сомхишвили официальный сайт АМФР.

«Сибиряк» лидирует в чемпионате России, имея в активе 15 очков в шести играх.