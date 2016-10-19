Георгий Сомхишвили: В лидерстве «Сибиряка» нет ничего удивительного
Капитан КПРФ Георгий
Сомхишвили поделился впечатлениями от начала нового сезона в чемпионате
России по мини-футболу. Он отметил, что его не удивляет лидерство «Сибиряка».
«В лидерстве новосибирцев
нет ничего необычного: сильная стабильная команда, которая много лет входит в
число лидеров Чемпионата России. Не стоит забывать о том, что у многих команд
ведущие игроки выступали на чемпионате мира, к тому же у Суперлиги в этом
сезоне достаточно необычный календарь: в связи с турниром в Колумбии после
стартовых туров был большой перерыв.
Сейчас, мне кажется,
многие команды находятся в разных кондициях. И не забывайте о силе чемпионата
России – проходных матчей действительно нет. Но, уверен, все встанет на свои
места, и лидеры поднимутся в верхнюю часть», - цитирует Сомхишвили официальный
сайт АМФР.
«Сибиряк» лидирует в
чемпионате России, имея в активе 15 очков в шести играх.