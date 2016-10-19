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КХЛ. «Амур» - «Трактор», «Адмирал» - «Металлург» Мг и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч

Амур - Трактор

Место и дата

19 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Адмирал - Металлург Мг

Место и дата

19 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев

Место и дата

19 октября 15:00, Фэй Ян, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - ХК Сочи

Место и дата

19 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Торпедо

Место и дата

19 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Мн - Спартак

Место и дата

19 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Ак Барс

Место и дата

19 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Медвешчак - Нефтехимик

Место и дата

19 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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