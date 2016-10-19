КХЛ. «Амур» - «Трактор», «Адмирал» - «Металлург» Мг и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Место и дата
19 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев
Место и дата
19 октября 15:00, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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