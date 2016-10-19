Лига чемпионов. «Ростов» - «Атлетико», «Барселона» - «Манчестер Сити» и другие матчи
Результаты
матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Групповой этап
3-й тур
Группа А
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
Группа В
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция
Группа С
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Группа D
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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