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Лига чемпионов. «Ростов» - «Атлетико», «Барселона» - «Манчестер Сити» и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Групповой этап

3-й тур

Группа А

Матч

ПСЖ - Базель

Место и дата

19 октября 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал - Лудогорец

Место и дата

19 октября 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

Динамо К - Бенфика

Место и дата

19 октября 21:45, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция

Матч

Наполи - Бешикташ

Место и дата

19 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

Группа С

Матч

Барселона - Манчестер Сити

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Матч

Селтик - Боруссия М

Место и дата

19 октября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

Группа D

Матч

Ростов - Атлетико

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Бавария - ПСВ

Место и дата

19 октября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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