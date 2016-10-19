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«Кубок Кремля». Мужчины. Бублик – Кравчук, Кузнецов – Пеллья и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 1/16 финала и 1/8 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде.

1/16 финала

Матч

Бублик А. (Россия) - Кравчук К. (Россия)

Место и дата

19 октября 12:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Пеллья Г. (Аргентина)

Место и дата

19 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Хачанов К. (Россия) - Джумхур Д. (Босния и Герцеговина)

Место и дата

19 октября 16:00, , Онлайн-трансляция

1/8 финала

Матч

Лоренци П. (Италия) - Фоньини Ф. (Италия)

Место и дата

19 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Росол Л. (Чехия) - Робер С. (Франция)

Место и дата

19 октября 12:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Донской Е. (Россия) - Рамос-Винолас А. (Испания)

Место и дата

19 октября 20:00, , Онлайн-трансляция

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