«Кубок Кремля». Мужчины. Бублик – Кравчук, Кузнецов – Пеллья и другие матчи
Результаты матчей 1/16 финала и 1/8 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде.
1/16 финала
Матч
Бублик А. (Россия) - Кравчук К. (Россия)
Место и дата
19 октября 12:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Пеллья Г. (Аргентина)
Место и дата
19 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
1/8 финала
Матч
Хачанов К. (Россия) - Джумхур Д. (Босния и Герцеговина)
Место и дата
19 октября 16:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Лоренци П. (Италия) - Фоньини Ф. (Италия)
Место и дата
19 октября 11:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Росол Л. (Чехия) - Робер С. (Франция)
Место и дата
19 октября 12:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Донской Е. (Россия) - Рамос-Винолас А. (Испания)
Место и дата
19 октября 20:00, , Онлайн-трансляция
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