«Кубок Кремля». Женщины. 1/8 финала. Кузнецова – Корне, Павлюченкова – Янкович и другие матчи
Результаты матчей 1/8 финала «Кубка Кремля» в женском
одиночном разряде.
1/8 финала
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Путинцева Ю. (Казахстан)
Место и дата
19 октября 11:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Гаврилова Д. (Австралия) - Суарес Наварро К. (Испания)
Место и дата
19 октября 11:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Корне А. (Франция)
Место и дата
19 октября 12:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Младенович К. (Франция) - Бабош Т. (Венгрия)
Место и дата
19 октября 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Макарова Е. (Россия)
Место и дата
19 октября 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Блинкова А. (Россия) - Конюх А. (Хорватия)
Место и дата
19 октября 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Гёргес Ю. (Германия) - Веснина Е. (Россия)
Место и дата
19 октября 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Янкович Е. (Сербия)
Место и дата
19 октября 18:30, , Онлайн-трансляция