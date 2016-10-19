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«Кубок Кремля». Женщины. 1/8 финала. Кузнецова – Корне, Павлюченкова – Янкович и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 1/8 финала «Кубка Кремля» в женском одиночном разряде.

1/8 финала

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Путинцева Ю. (Казахстан)

Место и дата

19 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Гаврилова Д. (Австралия) - Суарес Наварро К. (Испания)

Место и дата

19 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Корне А. (Франция)

Место и дата

19 октября 12:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Младенович К. (Франция) - Бабош Т. (Венгрия)

Место и дата

19 октября 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Макарова Е. (Россия)

Место и дата

19 октября 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Блинкова А. (Россия) - Конюх А. (Хорватия)

Место и дата

19 октября 15:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Гёргес Ю. (Германия) - Веснина Е. (Россия)

Место и дата

19 октября 15:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Янкович Е. (Сербия)

Место и дата

19 октября 18:30, , Онлайн-трансляция

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