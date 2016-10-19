Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вашингтона».

Открыл счет в матче Александр Овечкин. После этого дубль сделал Ти Джей Оши. В случае с третьей шайбой ассист в свой актив записали Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» набрал пять очков и идет четвертым в Восточной конференции. У «Колорадо» четыре очка и шестое место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат