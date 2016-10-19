Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вашингтона».
Открыл счет в матче Александр Овечкин. После этого дубль сделал Ти Джей Оши. В случае с третьей шайбой ассист в свой актив записали Овечкин и Евгений Кузнецов.
«Вашингтон» набрал пять очков и идет четвертым в Восточной конференции. У «Колорадо» четыре очка и шестое место на Западе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Колорадо - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Овечкин (Юханссон, Орлов), 15:44 (1:0). Оши (Бэкстрём, Юханссон), 31:32 (2:0). Оши (Овечкин, E. Kuznetsov), 53:35 (3:0).
Место и дата
19 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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