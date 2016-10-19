«Айлендерс» уступили «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей отличились Мелкер Карлссон, Томаш Гертль и Джо Павелски. У «Айлендерс» голы в активе Энтони Бьювилье и Андерса Ли.

«Сан-Хосе» с шестью очками на третьем месте в Западной конференции. У «Айлендерс» два очка и 15-е место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат