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«Айлендерс» уступили «Сан-Хосе»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей отличились Мелкер Карлссон, Томаш Гертль и Джо Павелски. У «Айлендерс» голы в активе Энтони Бьювилье и Андерса Ли.

«Сан-Хосе» с шестью очками на третьем месте в Западной конференции. У «Айлендерс» два очка и 15-е место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Айлендерс - Сан-Хосе - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Карлссон (Уинджелс, Хэйли), 5:36 (0:1). Бьювилье (Бэйли, Таварес), 29:39 (1:1). Ли (Чимера, Нелсон), 31:49 (2:1). Гертль (Торнтон, Бернс), 38:03 (2:2). Павелски (Торнтон, Бернс), 57:49 (2:3).

Место и дата

19 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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