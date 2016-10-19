«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» благодаря дублю Холла
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Анахаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Нью-Джерси».
На гол Сами Ватанена «Девилз» ответили дублем Тейлора Холла. «Нью-Джерси» на 11-м месте на Востоке с тремя очками. «Анахайм» 13-й на Западе – одно очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Анахайм - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ватанен (Перри, Фаулер), 9:03 (0:1). Холл (Зэйджак, Каммаллери), 32:35 (1:1). Холл (Палмиери, Северсон), 36:46 (2:1).
Место и дата
19 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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