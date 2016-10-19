«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» благодаря дублю Холла

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сан-Хосе».

«Айлендерс» уступили «Сан-Хосе» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сан-Хосе».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вашингтона».

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вашингтона».

Форварды Ярослав и Станислав Альшевские продолжат карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб выменял двух 25-летних форвардов у «Нефтехимика» за денежную компенсацию.

«Нефтехимик» обменял братьев Альшевских в «Куньлунь Ред Стар» Форварды Ярослав и Станислав Альшевские продолжат карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб выменял двух 25-летних форвардов у «Нефтехимика» за денежную компенсацию.

Габриэль Ландеског: Приятно, что я внес свой вклад, но самое главное – это два очка

Габриэль Ландеског: Приятно, что я внес свой вклад, но самое главное – это два очка Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 OT).

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на лед в день матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:4). 29-летний капитан «пингвинов» провел раскатку отдельно от команды.

Кросби провел индивидуальную раскатку Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на лед в день матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:4). 29-летний капитан «пингвинов» провел раскатку отдельно от команды.

Ален Виньо: Мы знали, что в гостях «Сан-Хосе» будет идти вперед

Ален Виньо: Мы знали, что в гостях «Сан-Хосе» будет идти вперед Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:4).

Питер ДеБур: В матче с «Рейнджерс» мы получили то, что заслужили

Питер ДеБур: В матче с «Рейнджерс» мы получили то, что заслужили Главный тренер «Сан-Хосе» Питер ДеБур подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:7).

Стоп, а почему отменили гол Малкина в ворота «Колорадо»?! 5 гвоздей НХЛ (видео)

Стоп, а почему отменили гол Малкина в ворота «Колорадо»?! 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Пас Бурмистрова не помог «Виннипегу» в матче с «Бостоном»

Пас Бурмистрова не помог «Виннипегу» в матче с «Бостоном» Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Бостону».

«Колорадо» дожал «Питтсбург», Тютин и Григоренко отдали по голевому пасу Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме проиграли «Колорадо».