«Оттава» обыграла «Аризону»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Аризоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:4 в пользу «Оттавы».

В составе победителей отличились Бобби Райан, Том Пайятт, Зак Смит, Крис Келли, Марк Стоун, Кайл Туррис и Эрик Карлссон. У «Аризоны» забивали Тобиас Ридер, Оливер Экман-Ларссон и Джордан Мартинук, который сделал дубль.

«Оттава» с шестью очками лидирует в Восточной конференции. У «Аризоны» два очка и девятое место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат