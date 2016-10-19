«Оттава» обыграла «Аризону»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Аризоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:4 в пользу «Оттавы».
В составе победителей отличились Бобби Райан, Том Пайятт, Зак Смит, Крис Келли, Марк Стоун, Кайл Туррис и Эрик Карлссон. У «Аризоны» забивали Тобиас Ридер, Оливер Экман-Ларссон и Джордан Мартинук, который сделал дубль.
«Оттава» с шестью очками лидирует в Восточной конференции. У «Аризоны» два очка и девятое место на Западе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Оттава - Аризона - 7:4 (2:1, 1:0, 4:3)
Голы:
Ридер (C. Murphy, D. Strome), 12:18 (0:1). Райан (Карлссон, Хоффман), 13:41 (1:1). Пайетт 15:16 (2:1). Смит (Пайетт, Сеси), 33:04 (3:1). Экман-Ларссон (Доун, Голигоски), 41:01 (3:2). Келли 47:30 (4:2). Стоун (Туррис, Хоффман), 48:11 (5:2). Мартинук (Голигоски), 50:07 (5:3). Туррис (Стоун, Хоффман), 58:13 (6:3). Мартинук (Ричардсон, C. Murphy), 58:43 (6:4). Карлссон (Келли), 59:47 (7:4).
Место и дата
19 октября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция