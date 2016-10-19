«Тампа-Бэй» по буллитам обыграла «Флориду», Кучеров набрал одно очко
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тапмой-Бэй» и «Флоридой» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).
В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Ондржей Палат и Стивен Стэмкос. Очко за результативную передачу получил россиянин Никита Кучеров. У «Флориды» голы в активе Колтона Сивиура, Винсента Трочека и Майкла Матесона. Решающий буллит в активе Брэйдена Пойнта.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Флорида - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Сивиур (МакКензи), 22:38 (0:1). Киллорн (Кучеров), 26:18 (1:1). Палат (Стэмкос, Друэн), 36:21 (2:1). Трочек (Йокинен, Смит), 45:26 (2:2). Матесон (J. Demers, МакКэгг), 55:52 (2:3). Стэмкос (Филппула, Хедман), 59:54 (3:3).
Победный буллит:
Пойнт - 4:3.
Место и дата
19 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция