Гол Радулова помог «Монреалю» обыграть «Питтсбург»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монреаля».

В этом матче удалось забросить шайбу российскому нападающему Александру Радулову. Также отлились Макс Пачиоретти и Давид Деарнэ, который сделал дубль. Отметим, что для Радулова это первый гол в нынешнем сезоне.

«Монреаль» с пятью очками занимает третье место на Востоке. У «Питтсбурга» пять очков и шестое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат