«Чикаго» обыграл «Филадельфию» благодаря голам Анисимова и Панарина

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:4 в пользу «Чикаго».

Весомый вклад в победу своей команды внесли россияне Артем Анисимов и Артемий Панарин. Оба забросили по две шайбы, а также заработали очки за результативные передачи.

Также отличились Патрик Кейн, Деннис Расмуссен и Мариан Хосса. У «Филадельфии» дубль в активе Мэтта Рида, по голу забили Шон Кутюрье и Уэйн Симмондс.

НХЛ. Регулярный чемпионат