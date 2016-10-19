«Чикаго» обыграл «Филадельфию» благодаря голам Анисимова и Панарина
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:4 в пользу «Чикаго».
Весомый вклад в победу своей команды внесли россияне Артем Анисимов и Артемий Панарин. Оба забросили по две шайбы, а также заработали очки за результативные передачи.
Также отличились Патрик Кейн, Деннис Расмуссен и Мариан Хосса. У «Филадельфии» дубль в активе Мэтта Рида, по голу забили Шон Кутюрье и Уэйн Симмондс.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Филадельфия - 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)
Голы:
Кейн (Сибрук, Анисимов), 0:56 (1:0). Расмуссен 17:26 (2:0). Панарин (Кит, Сибрук), 18:12 (3:0). Хосса (Кэмпбелл, Анисимов), 25:04 (4:0). Рид (Ворачек, Жиру), 38:23 (4:1). Рид (Жиру, Гостисбеер), 40:37 (4:2). Кутюрье (Шульц, Конечны), 41:54 (4:3). Симмондс (Ворачек, Жиру), 43:49 (4:4). Анисимов (Кейн, Панарин), 50:24 (5:4). Панарин (Кейн), 56:03 (6:4). Анисимов (Сибрук, Кейн), 59:15 (7:4).
Место и дата
19 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция