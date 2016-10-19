«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» уступил «Далласу»
Завершились еще два матча регулярного чемпионата НХЛ. Победы в них одержали «Миннесота» и «Даллас».
«Миннесота» на своем поле обыграла «Лос-Анджелес». Итоговый счет матча – 6:3. «Нэшвилл» дома уступил «Далласу» со счетом 1:2.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Лос-Анджелес - 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Голы:
Пирсон (Картер), 0:50 (0:1). Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер), 1:36 (1:1). Поминвилль (Хаула), 19:48 (2:1). Койл (Паризе, Сутер), 32:38 (3:1). Койву (Гранлунд, Стюарт), 36:11 (4:1). T. Pulkkinen (Далпе, Бродин), 37:08 (5:1). Копитар (Гилберт, Тоффоли), 46:42 (5:2). Пирсон (Сетогучи, Картер), 54:35 (5:3). Спарджон (Сутер), 57:42 (6:3).
Место и дата
19 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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