«Эдмонтон» обыграл «Каролину», Слепышев забросил одну шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Каролиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Эдмонтона».

Открыл счет в матче российский нападающий хозяев Антон Слепышев. Также отличились Джордан Эберле и Тайлер Питлик. У «Каролины» дубль сделал Ли Стемпняк.

«Эдмонтон» набрал шесть очков и занимает второе место на Западе. У «Каролины» два очка и 14-е место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат