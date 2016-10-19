«Калгари» в овертайме обыграл «Баффало»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Баффало» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Калгари».
В составе победителей отличились Михал Фролик, Майкл Ферланд, Мэттью Ткачук и Шон Монахан, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Баффало» шайбы забрасывали Земгус Гиргенсонс, Райан О’Райлли и Маркус Фолиньо.
«Калгари» с тремя очками занимает девятое место на Западе. У «Баффало» с аналогичным показателем десятый на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Баффало - 4:3 О.Т. (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Гиргенсонс (Эннис), 7:25 (0:1). Фролик (Баклунд, B. Kulak), 16:12 (1:1). О'Райлли Р. (Окпосо, Ристолайнен), 31:41 (1:2). Ферланд 41:10 (2:2). Фолиньо (Джионта, Ларссон), 43:49 (2:3). M. Tkachuk (Стэйджан, Джиордано), 44:52 (3:3). Монахан (Джиордано, Годро), 62:26 (4:3).
Место и дата
19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция