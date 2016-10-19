«Калгари» в овертайме обыграл «Баффало»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Баффало» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Калгари».

В составе победителей отличились Михал Фролик, Майкл Ферланд, Мэттью Ткачук и Шон Монахан, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Баффало» шайбы забрасывали Земгус Гиргенсонс, Райан О’Райлли и Маркус Фолиньо.

«Калгари» с тремя очками занимает девятое место на Западе. У «Баффало» с аналогичным показателем десятый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат