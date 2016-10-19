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Клаудио Раньери: Горжусь своей командой, но хочу побед и в премьер-лиге

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча против «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Очень сложный матч. Я ожидал, что он будет таким. «Копенгаген» - очень хорошая команда. Их игроки сильные, высокие и очень опасны в игре на втором этаже. Мы провели хороший матч, сыграли лучше, чем в последнем матче чемпионата (0:3 в игре с «Челси»). Это нормально, когда команда дебютирует в Лиге чемпионов.

С одной стороны, я очень горжусь своей командой. С другой, я очень голоден до побед в премьер-лиге. Когда ты играет в таком серьезном турнире, как Лига чемпионов, ты что-то теряешь, возвращаясь в свой домашний чемпионат. Это нормально, но мы хотим это изменить. Премьер-лига остается нашим приоритетом», - цитирует Раньери официальный сайт «Лестера».

Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник «лис» Рияд Марез.

Английский клуб одержал третью победу в турнире и с 9 очками уверенно лидирует в группе G. Датская команда с 4 баллами идет второй. Столько же очков у «Порту». «Брюгге» очков не набрал.

В следующем туре «Лестер» и «Копенгаген» встретятся вновь - теперь на поле датчан.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа G 

Матч

Лестер Сити - Копенгаген - 1:0 (1:0)

Голы

Марез 40 (1:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Дринкуотер, Марез (Амарти, 90), Кинг, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 88), Варди (Окадзаки, 85)

Копенгаген: Ольсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен (Грегуш, 87), Йоргенсен, Квист, Делэйни, Вербич (Фальк, 66), Корнелиус, Тоту (Павлович, 85), Сантандер

Предупреждения:

Фукс, 79 - Йоргенсен, 88

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

18 октября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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