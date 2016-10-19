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Понтус Вернблум: После перерыва мы отошли назад, бросили играть, и «Монако» нас наказал

Максим Кравченко
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями после матча против «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Конечно, разочарование велико. Но мы не играли хорошо во втором тайме. Соперник прессинговал все больше, особенно после 70-й минуты. Это никуда не годится. К сожалению, забили лишь однажды до перерыва, а когда ведешь 1:0, все может поменяться.

Отошли назад, бросили играть. И «Монако» наказал нас. Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов. Необходимо сесть всем вместе и проанализировать ситуацию», - цитирует Вернблума официальный сайт УЕФА.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа Е 

Матч

ЦСКА - Монако - 1:1 (1:0)

Голы

Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен

Предупреждения:

Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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