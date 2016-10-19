Понтус Вернблум: После перерыва мы отошли назад, бросили играть, и «Монако» нас наказал
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями после матча против «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Конечно, разочарование велико. Но мы не играли
хорошо во втором тайме. Соперник прессинговал все больше, особенно после 70-й
минуты. Это никуда не годится. К сожалению, забили лишь однажды до перерыва, а
когда ведешь 1:0, все может поменяться.
Отошли назад, бросили играть. И «Монако» наказал нас. Пропускать в концовке особенно
обидно, тем более в Лиге чемпионов. Необходимо сесть всем вместе и
проанализировать ситуацию»,
- цитирует Вернблума официальный сайт УЕФА.
Московский
клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда
с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка),
«Байер» - третьим (три очка).
В
следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут
монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция