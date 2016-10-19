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ЦСКА – «Монако». По воротам Акинфеева французы нанесли 15 ударов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле сыграл вничью с французским «Монако» – 1:1.

По данным InStat, «Монако» больше владел мячом – 58% против 42% у ЦСКА, сделал больше передач – 580 (точность – 84%) против 393 (82%), нанес больше ударов по воротам – 15 (6 в створ) против 7 (2), выиграл больше единоборств – 114 против 100, совершил больше обводок – 49 (удачные – 59%) против 30 (43%).

Самыми бьющими игроками матча стали Жермен, Лемар и Тошич – по 3 удара. Наибольшее количество передач сделал Сидибе – 81 (точность – 79%), а острых передач – Лемар – 9 (33%). В единоборства чаще всех вступал Траоре – 39 (выиграл – 36%). А лучшим в дриблинге стал Фабиньо – 10 обводок (все удачные).

Матч

ЦСКА - Монако - 1:1 (1:0)

Голы

Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен

Предупреждения:

Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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