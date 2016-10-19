ЦСКА – «Монако». По воротам Акинфеева французы нанесли 15 ударов

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле сыграл вничью с французским «Монако» – 1:1.

По данным InStat, «Монако» больше владел мячом – 58% против 42% у ЦСКА, сделал больше передач – 580 (точность – 84%) против 393 (82%), нанес больше ударов по воротам – 15 (6 в створ) против 7 (2), выиграл больше единоборств – 114 против 100, совершил больше обводок – 49 (удачные – 59%) против 30 (43%).

Самыми бьющими игроками матча стали Жермен, Лемар и Тошич – по 3 удара. Наибольшее количество передач сделал Сидибе – 81 (точность – 79%), а острых передач – Лемар – 9 (33%). В единоборства чаще всех вступал Траоре – 39 (выиграл – 36%). А лучшим в дриблинге стал Фабиньо – 10 обводок (все удачные).