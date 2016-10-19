Слепышев забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев открыл счет своим голам в НХЛ.

В матче с «Каролиной» 22-летний российский нападающий забросил свою первую шайбу. На второй минуте первого периода Слепышев нанес точный кистевой бросок по воротам Кэма Уорда от левого борта.

В прошлом сезоне воспитанник пензенского «Дизеля» провел в НХЛ 11 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «–5». В АХЛ за «Бэйкерсфилд Кондорс» на его счету 21 (13+8) очко в 49 матчах.

Добавим, что «Эдмонтон» одержал третью победу в сезоне.