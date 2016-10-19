Хосса забросил 500-ю шайбу в НХЛ
Форвард «Чикаго»
Мариан Хосса забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией»
(7:4). Эта шайба стала для 37-летнего словацкого нападающего 500-й в лиге.
«По правде говоря, это круто. Болельщики устроили теплый прием. Есть ощущение, что моя карьера прошла быстро. 500 голов… Я рад быть частью компании игроков, которые забивали столько, и благодарю всех партнеров, с которыми когда-либо играл», – сказал Хосса.
Среди действующих игроков словак занимает четвертое место по голам в НХЛ после Яромира Ягра (749), Джерома Игинлы (612) и Александра Овечкина (526).
Добавим, что Хосса стал 44-м игроком в истории лиги, забившим 500 голов.
В НХЛ Хосса играл в «Оттаве», «Атланте», «Питтсбурге», «Детройте» и «Чикаго».
Матч
Чикаго - Филадельфия - 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)
Голы:
Кейн (Сибрук, Анисимов), 0:56 (1:0). Расмуссен 17:26 (2:0). Панарин (Кит, Сибрук), 18:12 (3:0 - бол.). Хосса (Кэмпбелл, Анисимов), 25:04 (4:0 - бол.). Рид (Ворачек, Жиру), 38:23 (4:1 - бол.). Рид (Жиру, Гостисбеер), 40:37 (4:2). Кутюрье (Шульц, Конечны), 41:54 (4:3). Симмондс (Ворачек, Жиру), 43:49 (4:4 - бол.). Анисимов (Кейн, Панарин), 50:24 (5:4). Панарин (Кейн), 56:03 (6:4). Анисимов (Сибрук, Кейн), 59:15 (7:4 - п.в.).
Место и дата
19 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция