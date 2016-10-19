Хосса забросил 500-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Чикаго» Мариан Хосса забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:4). Эта шайба стала для 37-летнего словацкого нападающего 500-й в лиге.

«По правде говоря, это круто. Болельщики устроили теплый прием. Есть ощущение, что моя карьера прошла быстро. 500 голов… Я рад быть частью компании игроков, которые забивали столько, и благодарю всех партнеров, с которыми когда-либо играл», – сказал Хосса.

Среди действующих игроков словак занимает четвертое место по голам в НХЛ после Яромира Ягра (749), Джерома Игинлы (612) и Александра Овечкина (526).

Добавим, что Хосса стал 44-м игроком в истории лиги, забившим 500 голов.

В НХЛ Хосса играл в «Оттаве», «Атланте», «Питтсбурге», «Детройте» и «Чикаго».