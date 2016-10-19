Пепе: Буду ждать контракт от «Реала» столько времени, сколько это возможно

Защитник «Реала» Пепе подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Легией» (5:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и высказался о своем будущем в клубе.

«Мы играли хорошо, проводили все время на их половине, а позади нас было еще 50 метров поля. Именно этого требовал от нас тренер. При этом мы с уважением отнеслись к сопернику. Мы хотели забить несколько голов, и нам это удалось. У всей команды есть повод отметить победу.

Я спокоен в связи с ситуацией с моим контрактом. Я лишь хочу помогать «Реалу», клубу, который я люблю. Мой шанс придет, и я его терпеливо жду. Надеюсь, мне позвонят из клуба, и мы все решим. В «Реале» знают, что здесь мой дом. Я люблю Мадрид и буду ждать столько времени, сколько это возможно. Моя цель – закончить карьеру в «Реале», – приводит слова португальца официальный сайт клуба.

Напомним, контракт Пепе с «Реалом» истекает 30 июня 2017 года.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча