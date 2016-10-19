Пепе: Буду ждать контракт от «Реала» столько времени, сколько это возможно
Защитник «Реала» Пепе
подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Легией» (5:1) на стадионе
«Сантьяго Бернабеу» и высказался о своем будущем в клубе.
«Мы играли хорошо, проводили все время на их половине, а позади нас было еще 50 метров поля. Именно этого требовал от нас тренер. При этом мы с уважением отнеслись к сопернику. Мы хотели забить несколько голов, и нам это удалось. У всей команды есть повод отметить победу.
Я спокоен в связи с ситуацией с моим контрактом. Я лишь хочу помогать «Реалу», клубу, который я люблю. Мой шанс придет, и я его терпеливо жду. Надеюсь, мне позвонят из клуба, и мы все решим. В «Реале» знают, что здесь мой дом. Я люблю Мадрид и буду ждать столько времени, сколько это возможно. Моя цель – закончить карьеру в «Реале», – приводит слова португальца официальный сайт клуба.
Напомним, контракт Пепе с «Реалом» истекает 30 июня 2017 года.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Бэйл 16 (1:0). Йодловец 20 (2:0 - автогол). Радович 22 (2:1 - пен.). Асенсио 37 (3:1). Васкес 68 (4:1). Мората 84 (5:1).
Состав
Реал: Навас, Варан, Данило, Пепе, Марсело, Родригес (Васкес, 63), Бэйл (Мората, 63), Кроос, Асенсио (Ковачич, 79), Роналду, Бензема
Легия: Маларж, Червинский, Бережински, Жезничак, Глоушек, Радович (Николич, 74), Мулен (Копчински, 80), Гильерме (Казаишвили, 74), Оджиджа-Офоэ, Йодловец, Кухарчик
Предупреждения:
Роналду, 62 - Мулен, 50; Радович, 61
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
18 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция