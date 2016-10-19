Александр Мостовой: «Спартак» давил на арбитров? Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал последние судейские скандалы в РФПЛ.

- Об этом все пишут и говорят. А что делать? Есть такой способ давления на арбитров. Причем касается он не только «Спартака», а многих других команд. Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш? Хотя, если говорить о сине-бело-голубых, то у них есть длинная «скамейка». Продали Халка, но пятерых хороших игроков приобрели.



Мне представляется, что никому не удастся оторваться от преследователей, три-четыре команды идут ровно. Хотя их могло быть больше, если бы «Краснодар» поначалу не растерял очков и «Ростов» где-нибудь не «убили», - заявил Мостовой.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» арбитр Владислав Безбородов удалил с поля сразу двух защитников гостей - Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

