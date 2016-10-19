Рафаэль Варан: Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает команде
Защитник «Реала»
Рафаэль Варан считает, что результативная игра в матче с «Легией» (5:1) поможет
команде обрести уверенность.
«Мы довольны тем, что выиграли и забили так много голов. Команда в отличной форме. Мы сыграли дисциплинированно, к чему всегда стремимся. Пять голов хорошо скажутся на нашей уверенности. Мы верим в себя и продолжим работать, чтобы добиваться хороших результатов.
Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает команде. Он угрожает сопернику. Мы хорошо выступаем на групповом этапе и уверены в себе. Нам нужно выходить на поле и проводить каждую игру как последнюю», – приводит слова француза официальный сайт «Реала».
После трех туров «Реал» занимает второе место в группе F, уступая по разнице мячей «Боруссии» (Дортмунд).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Бэйл 16 (1:0). Йодловец 20 (2:0 - автогол). Радович 22 (2:1 - пен.). Асенсио 37 (3:1). Васкес 68 (4:1). Мората 84 (5:1).
Состав
Реал: Навас, Варан, Данило, Пепе, Марсело, Родригес (Васкес, 63), Бэйл (Мората, 63), Кроос, Асенсио (Ковачич, 79), Роналду, Бензема
Легия: Маларж, Червинский, Бережински, Жезничак, Глоушек, Радович (Николич, 74), Мулен (Копчински, 80), Гильерме (Казаишвили, 74), Оджиджа-Офоэ, Йодловец, Кухарчик
Предупреждения:
Роналду, 62 - Мулен, 50; Радович, 61
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
18 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция