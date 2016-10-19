Рафаэль Варан: Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает команде

Защитник «Реала» Рафаэль Варан считает, что результативная игра в матче с «Легией» (5:1) поможет команде обрести уверенность.

«Мы довольны тем, что выиграли и забили так много голов. Команда в отличной форме. Мы сыграли дисциплинированно, к чему всегда стремимся. Пять голов хорошо скажутся на нашей уверенности. Мы верим в себя и продолжим работать, чтобы добиваться хороших результатов.

Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает команде. Он угрожает сопернику. Мы хорошо выступаем на групповом этапе и уверены в себе. Нам нужно выходить на поле и проводить каждую игру как последнюю», – приводит слова француза официальный сайт «Реала».

После трех туров «Реал» занимает второе место в группе F, уступая по разнице мячей «Боруссии» (Дортмунд).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча