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Рафаэль Варан: Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает команде

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Защитник «Реала» Рафаэль Варан считает, что результативная игра в матче с «Легией» (5:1) поможет команде обрести уверенность.

«Мы довольны тем, что выиграли и забили так много голов. Команда в отличной форме. Мы сыграли дисциплинированно, к чему всегда стремимся. Пять голов хорошо скажутся на нашей уверенности. Мы верим в себя и продолжим работать, чтобы добиваться хороших результатов.

Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает команде. Он угрожает сопернику. Мы хорошо выступаем на групповом этапе и уверены в себе. Нам нужно выходить на поле и проводить каждую игру как последнюю», – приводит слова француза официальный сайт «Реала».

После трех туров «Реал» занимает второе место в группе F, уступая по разнице мячей «Боруссии» (Дортмунд).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Реал - Легия - 5:1 (3:1)

Голы

Бэйл 16 (1:0). Йодловец 20 (2:0 - автогол). Радович 22 (2:1 - пен.). Асенсио 37 (3:1). Васкес 68 (4:1). Мората 84 (5:1).

Состав

Реал: Навас, Варан, Данило, Пепе, Марсело, Родригес (Васкес, 63), Бэйл (Мората, 63), Кроос, Асенсио (Ковачич, 79), Роналду, Бензема

Легия: Маларж, Червинский, Бережински, Жезничак, Глоушек, Радович (Николич, 74), Мулен (Копчински, 80), Гильерме (Казаишвили, 74), Оджиджа-Офоэ, Йодловец, Кухарчик

Предупреждения:

Роналду, 62 - Мулен, 50; Радович, 61

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

18 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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