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Мексиканский теннисист дисквалифицирован за организацию договорного матча

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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379-я ракетка мира в парном разряде мексиканец Даниэль Гарза оштрафован на 5 000 долларов и дисквалифицирован на 6 месяцев.

31-летний теннисист наказан за попытку организовать нужный результат в матче на турнире в Калифорнии, который проходил в марте 2015 года. Сам Гарза в скандальной встрече не участвовал.

Дело игрока слушалось в Майами 12 сентября. 

Даниэль Гарза ныне занимает 1064-ю строчку в рейтинге ATP (одиночный разряд).

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