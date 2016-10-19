Мексиканский теннисист дисквалифицирован за организацию договорного матча
379-я ракетка мира в парном разряде мексиканец Даниэль Гарза оштрафован на 5 000 долларов и дисквалифицирован на 6 месяцев.
31-летний теннисист наказан за попытку организовать нужный результат в матче на турнире в Калифорнии, который проходил в марте 2015 года. Сам Гарза в скандальной встрече не участвовал.
Дело игрока слушалось в Майами 12 сентября.
Даниэль Гарза ныне занимает 1064-ю строчку в рейтинге ATP (одиночный разряд).
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