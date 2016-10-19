Виталий Мутко: Ждем Италию на ЧМ, они всегда показывают искрометный футбол
После подписания меморандума о сотрудничестве РФС с Федерацией футбола Италии (ФФИ) президент РФС Виталий Мутко рассказал о целях сотрудничества.
- Мы легализуем ту практику, которая сложилась на протяжении
последнего года. У нас складываются хорошие отношения с ФФИ. Речь идёт о
сотрудничестве в спортивно-политических вопросах. Будем проводить
совместные проекты, турниры, также будет взаимодействие на уровне
сборных стран. Ещё говорили о вопросах, связанных с развитием футбола. И
не обошли стороной обсуждение подготовки к ЧМ-2018. Ждём Италию в
России. Итальянцы в России - это всегда искрометный футбол. Уверен,
сборная отберется на турнир. Мы знаем, что мечта Буффона сыграть на ЧМ, в
Екатеринбурге, - смеется Мутко.
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