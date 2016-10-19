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Анастасия Павлюченкова: На этих кортах очень странный отскок

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Кубок Кремля»Комментарии

23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова после победы в первом раунде «Кубка Кремля» над Катериной Синяковой из Чехии (7:6 (7:2), 5:7, 7:5) оценила покрытие, на котором проходят матчи турнира.

– Подождите. Это только первый день, – приводит слова Павлюченковой официальный сайт турнира. – Завтра посмотрим (смеется). Я еще не знаю, встану завтра или нет. Точнее, я конечно встану. Но не представляю, как это будет выглядеть. На самом деле, ответ простой. Это последние турниры в сезоне, и все, что у меня есть сейчас, я выкладываю на корте. Немножко тяжело было в том смысле, что я прилетела из Линца достаточно поздно, и только вчера первый день играла на этих кортах. Сегодня были матчи – второй день. Вначале, хотя я и вела, все равно присутствовал дискомфорт, потому что тут очень странный отскок, и я была недовольна своей игрой.

– Что можете сказать о своей следующей сопернице Елене Янкович?
– Однозначно легко не будет, особенно на этих кортах, они со своеобразным отскоком, и здесь забить не так легко. Думаю, что матч будет похож на сегодняшний: будут долгие розыгрыши, надо будет терпеть, потому что она отличается тем, что очень стабильная и опытная. Посмотрим, надеюсь, восстановлюсь к матчу.

– Вы недавно расстались с тренером. Подобрали, с кем будете играть в межсезонье?
– Могу сказать, что поеду в академию Патрика Муратоглу, так как у нас очень длительные и дружеские отношения. Это очевидно. Пока я в поисках тренера, но мы уже этим занимаемся.

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Синякова К. (Чехия) - 7:6, 5:7, 7:5

Место и дата

18 октября 15:00, , Онлайн-трансляция


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