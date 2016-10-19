Сын Кости Цзю проведет дебютный бой на профессиональном ринге в декабре

21-летний Тим Цзю, сын экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, проведет свой первый бой на профессиональном ринге в декабре текущего года.

- Я вырос на ринге. Я действительно хочу заниматься этим. Мой дедушка вовлечен в процесс, и я занимаюсь по тому же график и программе, что использовал мой отец.



Мы все видели, через что прошел отец. Немногие люди способны сделать такую карьеру. Бокс — это жесткий спор, где ты каждый день рискуешь всем ради всего. И я думаю, что могу заниматься этим благодаря нашей генетике и трудолюбию. Мы видели, как мой отец добился своего. Шаг за шагом. Папа всегда говорил, что нужно последовательно достигать одну цель за другой, - заявил Тим Цзю.

За свою карьеру 21-летний спортсмен, проживающий в Австралии потерпел только одно поражение на любительском уровне.

Напомним, что Константин Цзю завершил свою карьеру в 2005 году после того, как проиграл британцу Рикки Хаттону. За свою карьеру он провел 33 поединка на профессиональном ринге (31 победа, 2 поражения).

После завершения карьеры Цзю тренировал Александра Поветкина, Дениса Лебедева и Хабиба Аллахвардиева.