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Президент ФФИ Тавеккио: Наш альянс с Россией способен внести изменения в футбол

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

После подписания меморандума о сотрудничестве РФС с Федерацией футбола Италии (ФФИ) президент ФФИ Карло Тавеккио рассказал о новом альянсе.

- Мы готовы поделиться своим богатым наследием на благо развития футбола в России. Также мы поделимся и новыми технологиями укладки искусственных полей, которые не приводят к травмам игроков. 
Хотел бы подчеркнуть, что зарождаются новые отношения между Италией и Россией. Хотел бы чтоб футбольное сообщество осознало, что зарождается новый альянс. Он способен нести изменения. А для футбола важны люди, которые способны принимать решения, ведущие к изменениям, - сказал Тавеккио.

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