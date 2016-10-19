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Марчелло Липпи возглавит сборную Китая

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Football ItaliaКомментарии

68-летний итальянский специалист Марчелло Липпи станет новым главным тренером сборной Китая по футболу, сообщает Football Italia.

Ожидается, что о назначении Липпи будет объявлено в ближайшее время. 

В 2012 - 2014 годах Марчелло Липпи тренировал китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», приведя эту команду к трем победам в национальных первенствах.

В 2006 сборная Италии под руководством Липпи стала чемпионом мира. Ранее он успешно работал с туринским «Ювентусом» (5 скудетто и победа в Лиге чемпионов-1995/96).


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