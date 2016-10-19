Виталий Мутко: Акинфеев тащил живое и мертвое

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об антирекорде Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

– Игорь был великолепен. Это был лидер команды. Невозможно не пропускать мячи. Не вратарь пропускает, а вся команда. Он тащил живое и мертвое. На ленточке ему вообще равных нет. А о статистике забудьте. Это вопросы психологии, если пропускаем на 87-й минуте. Такое случается в любом виде спорта. За вратаря сборной я спокоен, – сказал Мутко.

Напомним, накануне ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1) и установил антирекорд Лиги чемпионов по числу матчей подряд с пропущенными голами.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча