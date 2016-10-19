Виталий Мутко: Акинфеев тащил живое и мертвое
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об антирекорде Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.
– Игорь был великолепен. Это был лидер команды. Невозможно не пропускать мячи. Не вратарь пропускает, а вся команда. Он тащил живое и мертвое. На ленточке ему вообще равных нет. А о статистике забудьте. Это вопросы психологии, если пропускаем на 87-й минуте. Такое случается в любом виде спорта. За вратаря сборной я спокоен, – сказал Мутко.
Напомним, накануне ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1) и установил антирекорд Лиги чемпионов по числу матчей подряд с пропущенными голами.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча