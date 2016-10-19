Бой Головкин – Джейкобс состоится в 2017 году

Бой между чемпионом мира по трем версиям в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в 2017 году.

- Переговоры занимают несколько больше времени, чем планировалось. Бою такого масштаба нужна долгая подготовка, чтобы правильно его продвигать. До 10 декабря времени остается очень мало, поэтому мы намерены провести поединок в 2017 году, - цитирует менеджера Головкина Тома Леффлера журнал The Ring.

Напомним, последний свой поединок Геннадий Головкин провел 11 сентября. Он одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.

Отметим, что единственное в профессиональной карьере поражение Дэниэл Джейкобс потерпел в бою с россиянином Дмитрием Пирогом.





