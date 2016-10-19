Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова2:2Корне
Теннис  Касаткина- : -Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов (мол)- : -Атлетико (мол)
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бой Головкин – Джейкобс состоится в 2017 году

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  The Ring MagazineКомментарии

Бой между чемпионом мира по трем версиям в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в 2017 году.

- Переговоры занимают несколько больше времени, чем планировалось. Бою такого масштаба нужна долгая подготовка, чтобы правильно его продвигать. До 10 декабря времени остается очень мало, поэтому мы намерены провести поединок в 2017 году, - цитирует менеджера Головкина Тома Леффлера журнал The Ring.

Напомним, последний свой поединок Геннадий Головкин провел 11 сентября. Он одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.

Отметим, что единственное в профессиональной карьере поражение Дэниэл Джейкобс потерпел в бою с россиянином Дмитрием Пирогом.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Флойд Мэйвезер-младший: Канело Альварес легко нокаутирует ГоловкинаЗнаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший предрек мексиканцу Саулю Альваресу победу над чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Рой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордРой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордНа днях между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом и известным тренером Абелем Санчесом произошел заочный спор.Флойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераФлойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераИзвестный тренер Флойд Мэйвезер-старший рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio рассказал о будущем своего сына.Андре Уорд: Головкину очень многое сходит с рукАмериканский боксер Андре Уорд полагает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин неподобающим образом подбирает себе соперников.Боб Арум: Де ла Хойя опекает Альвареса, как заботливая мамашаГлава компании Top Rank Боб Арум уверен в том, что промоутер Оскар де ла Хойя слишком сильно заботится о карьере мексиканца Сауля Альвареса и не дает ему встретиться на ринге с серьезными противниками.Сергей Ковалев: Головкин нокаутировал меня на спарринге? Это просто ерундаЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO россиянин Сергей Ковалев не подтвердил информацию о том, что ранее его отправлял в нокаут средневес из Казахстана Геннадий Головкин.Бернард Хопкинс: Бой Головкина с Альваресом состоится, его не придется долго ждатьБывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что в скором времени состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и представителем Мексиски Саулем Альваресом.Андре Уорд: Ковалев сильнее Головкина, потому что он более разноплановый боецЭкс-чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд высоко оценил уровень своего будущего соперника россиянина Сергея Ковалева.Оскар де ла Хойя: Головкин, перестань называть других клоунами и прими мое предложениеГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил о том, что делает все возможное для организации боя между своим подопечным Саулем Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Флойд Мэйвезер-младший: Альварес может победить Головкина, но ему не нужно подниматься в средний весЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший считает, что мексиканец Сауль Альварес имел бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в среднем весе по трем версиях Геннадием Головкиным.Григорий Дрозд: У Альвареса будут неплохие шансы в бою с ГоловкинымРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд не считает Сауля Альвареса безоговорочным аутсайдером в возможном поединке с Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Смит отбил мозги Альваресу настолько сильно, что тот начал нести чепухуЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин прокомментировал последние заявления мексиканца Сауля Альвареса.Геннадий Головкин: Промоутер Альвареса не хочет нашего бояКазахский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин прокомментировал заявления мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Альварес заявил, что готов встретиться с ним на ринге в любое время.Сауль Альварес: Готов встретиться с Головкиным на ринге в любой деньМексиканский боксер чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Сауль Альварес заявил о готовности сразиться с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Напомним, что накануне Альварес нокаутировал британца Лиама Смита.Бернард Хопкинс: Я легко побью Головкина. Это был бы бой матадора с разъяренным быком51-летний американский боксер Бернард Хопкинс бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.Где судьи увидели преимущество британца? Разбор боя Головкин – БрукГде судьи увидели преимущество британца? Разбор боя Головкин – БрукSovsport.ru разобрал бой, чтобы узнать, где судьи увидели преимущество Брука.Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюПобеды Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюКазах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе.Почему на Альбионе съели БрукаПочему на Альбионе съели БрукаСильнейший средневес современности Геннадий Головкин минувшей ночью одержал новую эффектную победу.Келл Брук перенесет хирургическую операцию после боя с ГоловкинымБританский боксер Келл Брук был госпитализирован после поражения в бою с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Головкин победил Брука и защитил титулы чемпиона мира по трем версиямБоксер из Казахстана Геннадий Головкин победил британца Келла Брука и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.

Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости

Cпецпредложение