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Анна Блинкова: Поначалу переживала, но потом сказала себе: «Ань, зачем ты волнуешься?»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Кубок Кремля»Комментарии

246-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала о своих эмоциях после победы над Анастасией Севастовой (4:6, 6:1, 7:6 (12:10)) в первом круге «Кубка Кремля» в Москве.

«Я ощущаю большую радость. Я шла через квалификацию и даже не могла подумать, что со мной такое произойдет, – приводит слова Блинковой официальный сайт турнира. – Это была моя мечта: во-первых, выйти в основу «ВТБ Кубка Кремля», а, во-вторых, выйти во второй круг – это очень большое достижение.

Я надеюсь, что у меня еще будут подобные результаты и даже лучше. Я не волновалась, потому что играла с 30-й ракеткой мира. Поначалу я, конечно, переживала, но потом сказала себе: «Ань, ты посмотри, какой у тебя соперник! Зачем ты нервничаешь, зачем ты волнуешься? Просто расслабься и играй, покажи, на что ты способна».

Отметим, что по ходу матча Блинкова отыграла пять матч-болов.

Следующей соперницей 18-летней российской теннисистки станет Ана Конюх из Хорватии, выбившая из борьбы шестую сеяную Барбору Стрыцову из Чехии.

Матч

Севастова А. (Латвия) - Блинкова А. (Россия) - 6:4, 1:6, 6:7

Место и дата

18 октября 16:15, , Онлайн-трансляция

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