Александр Овечкин: Очевидно, что в большинстве остановить нас просто невозможно

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:0) высказался об игре команды в большинстве.

«Когда мы играем в большинстве, то четко знаем, что каждый должен делать. У нас очень мастеровитые игроки, и мы это используем. Остановить нас просто невозможно, это очевидно. Было приятно победить и видеть, как сегодня все отдавались игре», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, капитан «столичных» забросил свою первую шайбу в сезоне, реализовав большинство на 16-й минуте первого периода. Также на счету Овечкина в этом матче голевая передача.