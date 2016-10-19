Артем Анисимов: Когда Хосса забил, я визжал как маленький мальчик

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:4) рассказал о своей реакции на гол Марианна Хоссы, который стал для словака 500-м в лиге.

«Когда Хосса забил, я визжал на скамейке как маленький мальчик», – приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что сам российский нападающий набрал в этом матче 4 (2+2) очка и был признан второй звездой.

Хосса стал 44-м игроком в истории лиги, забившим 500 голов.

Среди действующих игроков 37-летний словак занимает четвертое место по голам в НХЛ после Яромира Ягра (749), Джерома Игинлы (612) и Александра Овечкина (526).