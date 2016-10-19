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Артем Анисимов: Когда Хосса забил, я визжал как маленький мальчик

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:4) рассказал о своей реакции на гол Марианна Хоссы, который стал для словака 500-м в лиге.

«Когда Хосса забил, я визжал на скамейке как маленький мальчик», – приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что сам российский нападающий набрал в этом матче 4 (2+2) очка и был признан второй звездой.

Хосса стал 44-м игроком в истории лиги, забившим 500 голов.

Среди действующих игроков 37-летний словак занимает четвертое место по голам в НХЛ после Яромира Ягра (749), Джерома Игинлы (612) и Александра Овечкина (526).

Матч

Чикаго - Филадельфия - 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)

Голы:

Кейн (Сибрук, Анисимов), 0:56 (1:0). Расмуссен 17:26 (2:0). Панарин (Кит, Сибрук), 18:12 (3:0 - бол.). Хосса (Кэмпбелл, Анисимов), 25:04 (4:0 - бол.). Рид (Ворачек, Жиру), 38:23 (4:1 - бол.). Рид (Жиру, Гостисбеер), 40:37 (4:2). Кутюрье (Шульц, Конечны), 41:54 (4:3). Симмондс (Ворачек, Жиру), 43:49 (4:4 - бол.). Анисимов (Кейн, Панарин), 50:24 (5:4). Панарин (Кейн), 56:03 (6:4). Анисимов (Сибрук, Кейн), 59:15 (7:4 - п.в.).

Место и дата

19 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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