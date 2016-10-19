Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова2:2Корне
Теннис  Касаткина- : -Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов (мол)- : -Атлетико (мол)
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин: Каждый биатлонист мечтает выиграть Кубок мира, и я не исключение

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о ходе своей подготовки к соревнованиям.

- Нас все устраивает в совместной работе. Мы много общаемся с тренерами, проводим большой анализ по соревнованиям и тренировкам, работаем над ошибками. В Андрее Крючкове я вижу, пожалуй, лучшие для себя тренерские качества, какие только могут быть. Я полностью доверяю ему. И коллектив в этом году у нас сформировался замечательный. К нам присоединился Андрей Гербулов, лучший тренер по стрелковой подготовке. Это не только мое мнение, это мнение многих спортсменов. И Антон Щурбинов, который помогает нам справляться с восстановительными процедурами и хорошо разбирается в тренировочном процессе. Поэтому команда в этом году у нас сложилась отличная. Надеюсь, это даст свои результаты в течение сезона.

Конечно, я буду стараться показывать максимальный результат. Разумеется, всем хочется побед, причём мне самому больше, чем кому-либо еще. Каждый из сотни биатлонистов, участвующих в Кубке мира, хочет выиграть, и я не исключение. Мы тренируемся для того, чтобы показывать хороший результат. Будет сезон, увидим! Но настрой, разумеется, боевой, - цитирует Шипулина «Юграмегаспорт».

Напомним, по итогам сезона-2015/16 Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира. Обладателем Большого хрустального глобуса в очередной раз стал француз Мартен Фуркад.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Антон Шипулин: У меня идеальная команда для подготовки к новому сезонуАнтон Шипулин занял второе место в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском (Пермский край). Лучшим на дистанции был Максим Цветков, третьим финишировал Алексей Волков.Цветков победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, Шипулин - второйМаксим Цветков, представляющий Москву и Вологодскую область, стал лучшим в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.Антон Шипулин: Чемпионат России по летнему биатлону дает возможность почувствовать себя в соревновательной средеРоссийский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как готовится к новому сезону.Антон Шипулин: Планирую выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлонуОлимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что планирует выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону.Шипулин, Гараничев и Бабиков выступят на первых этапах Кубка мираРоссийские биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Антон Бабиков примут участие в первых трех этапах Кубка мира по биатлону, сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.Антон Шипулин поздравил женскую сборную по гандболу с победой в РиоОлимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поздравил женскую сборную России по гандболу с победой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на ОлимпиадеРоссийский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.Антон Шипулин: При желании в России можно проводить все девять этапов Кубка мираАнтон Шипулин: При желании в России можно проводить все девять этапов Кубка мираЛучший биатлонист России дал Sovsport.ru первое летнее интервью: о базе в Ленобласти, Бьорндалене с Домрачевой и лыжных спорах.Шипулин, Легков и Крюков примут участие в Спринте на Дворцовой10 июля в Санкт-Петербурге состоится 13-й спринт на Дворцовой площади, который традиционно проходит на лыжероллерах.Александр Касперович: Шипулин и Волков будут готовиться к сезону самостоятельноГлавный тренер сборной России Александр Касперович рассказал, что биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков будут тренироваться индивидуально.Шипулин проведет в Екатеринбурге дворовые Олимпийские игрыОлимпийский чемпион Антон Шипулин вместе с экс-биатлонистом сборной России Сергеем Чепиковым проведет в Екатеринбурге дворовые Олимпийские игры 10 мая.Антон Шипулин: Планирую сходить на концерт Тимати в ЕкатеринбургеРоссийский биатлонист Антон Шипулин собирается посетить концерт известного репера Тимати.Иван Черезов: Кризиса в российском биатлоне точно нетИван Черезов: Кризиса в российском биатлоне точно нетДвукратный призёр Олимпийских игр в интервью Sovsport.ru подвел итоги своей карьеры и проанализировал неудачи сборной России.Антон Шипулин: Наконец-то закончен соревновательный сезон. Не нужно вспоминать печальные моментыРоссийский биатлонист Антон Шипулин признался, что рад тому, что соревновательный сезон закончился.Шипулин и Экхоф заняли третье место в смешанной эстафете на «Гонке чемпионов», победили Бьорндален и ОберхоферНа биатлонной «Гонке чемпионов» в Тюмени завершилась смешанная эстафета. Третье место занял российско-норвежский дуэт Антон Шипулин/Тириль Экхофф.Шипулин и Вирер выиграли «Гонку чемпионов» в ТюмениВ Тюмени состоялась «Гонка чемпионов» по биатлону. Первое место у мужчин занял россиянин Антон Шипулин, а у женщин – итальянка Доротея Вирер.Шипулин и Юрлова – лучшие в рейтинге СБР по итогам сезонаАнтон Шипулин и Екатерина Юрлова стали по итогам сезона лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), который был опубликован после завершения финального этапа Кубка России в Увате, сообщает официальный сайт СБР.Белов, Легков, Пеллегрино и Нортуг примут участие в «Гонке чемпионов»Стал известен окончательный состав лыжников и биатлонистов, которые выступят в «Гонке чемпионов»-2016 в Тюмени, сообщает официальная страница соревнований «Вконтакте».Александр Кравцов: Если человеку 34 раза сказать, что он свинья, он точно захрюкаетПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал ситуацию с Ольгой Подчуфаровой.

Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости

Cпецпредложение