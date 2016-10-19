Антон Шипулин: Каждый биатлонист мечтает выиграть Кубок мира, и я не исключение

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о ходе своей подготовки к соревнованиям.

- Нас все устраивает в совместной работе. Мы много общаемся с тренерами, проводим большой анализ по соревнованиям и тренировкам, работаем над ошибками. В Андрее Крючкове я вижу, пожалуй, лучшие для себя тренерские качества, какие только могут быть. Я полностью доверяю ему. И коллектив в этом году у нас сформировался замечательный. К нам присоединился Андрей Гербулов, лучший тренер по стрелковой подготовке. Это не только мое мнение, это мнение многих спортсменов. И Антон Щурбинов, который помогает нам справляться с восстановительными процедурами и хорошо разбирается в тренировочном процессе. Поэтому команда в этом году у нас сложилась отличная. Надеюсь, это даст свои результаты в течение сезона.



Конечно, я буду стараться показывать максимальный результат. Разумеется, всем хочется побед, причём мне самому больше, чем кому-либо еще. Каждый из сотни биатлонистов, участвующих в Кубке мира, хочет выиграть, и я не исключение. Мы тренируемся для того, чтобы показывать хороший результат. Будет сезон, увидим! Но настрой, разумеется, боевой, - цитирует Шипулина «Юграмегаспорт».

Напомним, по итогам сезона-2015/16 Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира. Обладателем Большого хрустального глобуса в очередной раз стал француз Мартен Фуркад.

