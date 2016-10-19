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Антон Слепышев: Я счастлив, потому что каждый ребенок мечтает забить в НХЛ

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2) прокомментировал свою первую шайбу в лиге.

«Каждый ребенок мечтает забить в НХЛ. Я не исключение. Поэтому я счастлив. Но вдвойне счастлив от того, что победила команда. Было приятно отличиться в первой же смене, это придало мне уверенности. Тренер сказал мне больше бросать, поэтому я и решился на такой шаг», – приводит слова Слепышева официальный сайт НХЛ.

Напомним, на второй минуте первого периода 22-летний российский нападающий нанес точный кистевой бросок по воротам Кэма Уорда от левого борта.

В прошлом сезоне воспитанник пензенского «Дизеля» провел в НХЛ 11 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «–5». В АХЛ за «Бэйкерсфилд Кондорс» на его счету 21 (13+8) очко в 49 матчах.

Добавим, что «Эдмонтон» одержал третью победу в сезоне.

Матч

Эдмонтон - Каролина - 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы:

Слепышев (Драйзайтль), 1:51 (1:0). Эберле (Фэйн), 9:22 (2:0). Питлик (Ландер, Летесту), 22:35 (3:0). Стемпняк (Фолк, Раск), 43:18 (3:1). Стемпняк (Скиннер, Раск), 44:14 (3:2).

Место и дата

19 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

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