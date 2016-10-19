Антон Слепышев: Я счастлив, потому что каждый ребенок мечтает забить в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2) прокомментировал свою первую шайбу в лиге.

«Каждый ребенок мечтает забить в НХЛ. Я не исключение. Поэтому я счастлив. Но вдвойне счастлив от того, что победила команда. Было приятно отличиться в первой же смене, это придало мне уверенности. Тренер сказал мне больше бросать, поэтому я и решился на такой шаг», – приводит слова Слепышева официальный сайт НХЛ.

Напомним, на второй минуте первого периода 22-летний российский нападающий нанес точный кистевой бросок по воротам Кэма Уорда от левого борта.

В прошлом сезоне воспитанник пензенского «Дизеля» провел в НХЛ 11 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «–5». В АХЛ за «Бэйкерсфилд Кондорс» на его счету 21 (13+8) очко в 49 матчах.

Добавим, что «Эдмонтон» одержал третью победу в сезоне.