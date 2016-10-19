«Ванкувер» стал первой командой в НХЛ, одержавшей три победы на старте сезона, ни разу не ведя в счете
«Ванкувер» одержал победу
над «Сент-Луисом» (2:1 OT), которая стала для команды
третьей в трех матчах на старте регулярного чемпионата.
Теперь «касаткам» принадлежит удивительный рекорд НХЛ. «Ванкувер» стал первой командой в истории лиги, одержавшей три победы в трех матчах, ни разу не ведя по ходу игры.
.@Canucks are 1st team in NHL history to win their 1st 3 games of a season while never leading in regulation in those games. @EliasSports pic.twitter.com/Q9q3S5vHPz— NHL Public Relations (@PR_NHL) 19 октября 2016 г.
Напомним, до этого «Ванкувер» выиграл у «Калгари» (2:1 Б) и «Каролины» (4:3 OT). В основное время всех этих матчей «Кэнакс» ни разу не выходили вперед, а только догоняли соперника.
Следующим соперником «Ванкувера» станет «Баффало». Матч пройдет в ночь на пятницу на льду канадцев.
Матч
Ванкувер - Сент-Луис - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Тарасенко (Стеен), 30:23 (0:1). Хорват (Берчи, Гудбрэнсон), 57:05 (1:1). Седин Х. (Седин Д., Танев), 61:40 (2:1).
Место и дата
19 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция