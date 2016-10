«Ванкувер» стал первой командой в НХЛ, одержавшей три победы на старте сезона, ни разу не ведя в счете

«Ванкувер» одержал победу над «Сент-Луисом» (2:1 OT), которая стала для команды третьей в трех матчах на старте регулярного чемпионата.

Теперь «касаткам» принадлежит удивительный рекорд НХЛ. «Ванкувер» стал первой командой в истории лиги, одержавшей три победы в трех матчах, ни разу не ведя по ходу игры.

.@Canucks are 1st team in NHL history to win their 1st 3 games of a season while never leading in regulation in those games. @EliasSports pic.twitter.com/Q9q3S5vHPz