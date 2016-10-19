«Ванкувер» стал первой командой в НХЛ, одержавшей три победы на старте сезона, ни разу не ведя в счете

«Ванкувер» одержал победу над «Сент-Луисом» (2:1 OT), которая стала для команды третьей в трех матчах на старте регулярного чемпионата.

Теперь «касаткам» принадлежит удивительный рекорд НХЛ. «Ванкувер» стал первой командой в истории лиги, одержавшей три победы в трех матчах, ни разу не ведя по ходу игры.

.@Canucks are 1st team in NHL history to win their 1st 3 games of a season while never leading in regulation in those games. @EliasSports pic.twitter.com/Q9q3S5vHPz — NHL Public Relations (@PR_NHL) 19 октября 2016 г.

Напомним, до этого «Ванкувер» выиграл у «Калгари» (2:1 Б) и «Каролины» (4:3 OT). В основное время всех этих матчей «Кэнакс» ни разу не выходили вперед, а только догоняли соперника.

Следующим соперником «Ванкувера» станет «Баффало». Матч пройдет в ночь на пятницу на льду канадцев.