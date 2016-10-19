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Леонарду Жардим: Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он спасал от гола

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1) отметил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он спасал ЦСКА от гола. Этот ничейный поединок для нас, по сути, победный. Сделаем все, чтобы сыграть хорошо и дома», – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что пропустив ответный гол на 87-й минуте, ЦСКА установил антирекорд Лиги чемпионов. Матч с «Монако» стал для чемпионов России 25-м подряд на групповом этапе турнира с пропущенными мячами.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Монако - 1:1 (1:0)

Голы

Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен

Предупреждения:

Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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