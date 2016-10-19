Леонарду Жардим: Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он спасал от гола
Главный тренер «Монако»
Леонарду Жардим после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1)
отметил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
«Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он
спасал ЦСКА от гола. Этот ничейный поединок для нас, по сути, победный. Сделаем
все, чтобы сыграть хорошо и дома», – приводит слова португальца официальный
сайт УЕФА.
Напомним, что пропустив ответный гол на 87-й минуте, ЦСКА установил антирекорд Лиги чемпионов. Матч с «Монако» стал для чемпионов России 25-м подряд на групповом этапе турнира с пропущенными мячами.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция