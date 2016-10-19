Леонарду Жардим: Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он спасал от гола

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1) отметил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он спасал ЦСКА от гола. Этот ничейный поединок для нас, по сути, победный. Сделаем все, чтобы сыграть хорошо и дома», – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что пропустив ответный гол на 87-й минуте, ЦСКА установил антирекорд Лиги чемпионов. Матч с «Монако» стал для чемпионов России 25-м подряд на групповом этапе турнира с пропущенными мячами.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча