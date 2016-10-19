Хави Грасия: Я поменял своего мнения о чемпионате России после 10 туров

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия поделился своим мнением о чемпионате России по футболу.

- Я не поменял своего мнения о чемпионате России за прошедшие десять туров, придерживаюсь той же точки зрения, что и раньше – это очень конкурентоспособный чемпионат, ведется очень упорная борьба, а на ход матчей могут повлиять самые малейшие детали.

Сонг не играл с «Крыльями Советов» не из-за травмы. Он пропустил несколько тренировок на прошлой неделе, поэтому я принял решение оставить его в запасе.

Меня часто спрашивают о том, кто не сыграл в том или ином матче, но нужно понимать, что у нас напряженный график. Мы рассчитываем на Алекса в предстоящих матчах. Он хороший игрок, он важен для нашей команды, - заявил Грасия.

22 октября «Рубин» сыграет с «Тереком» в матче 11-го тура чемпионата России. В данный момент казанцы занимают 9-ю строчку в турнирной таблице национального первенства.





