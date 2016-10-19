WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - Кроуфорд

Всемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.

- Кроуфорд - великий чемпион, и ему предстоит добровольная защита титула, которую он имеет право провести до обязательной. WBC поддержит бой Кроуфорда с Трояновским, поскольку это будет значимым событием на благо бокса, - цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана агентство «Р-Спорт».

Эдуард Трояновский 9 сентября в Москве победил техническим нокаутом во втором раунде японца Кэйту Обару и защитил чемпионский пояс IBF.

Теренс Кроуфорд 23 июля в Лас-Вегасе уверенно одолел по очкам в объединительном бою украинца Виктора Постола.

