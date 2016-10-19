Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова2:2Корне
Теннис  Касаткина- : -Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов (мол)- : -Атлетико (мол)
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - Кроуфорд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Всемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.

- Кроуфорд - великий чемпион, и ему предстоит добровольная защита титула, которую он имеет право провести до обязательной. WBC поддержит бой Кроуфорда с Трояновским, поскольку это будет значимым событием на благо бокса, - цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана агентство «Р-Спорт».

Эдуард Трояновский 9 сентября в Москве победил техническим нокаутом во втором раунде японца Кэйту Обару и защитил чемпионский пояс IBF.

Теренс Кроуфорд 23 июля в Лас-Вегасе уверенно одолел по очкам в объединительном бою украинца Виктора Постола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент WBC: Могу сказать о Поветкине только хорошее, он понимает свою ответственностьПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о ситуации с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.Бой Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Москве или ЕкатеринбургеГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал предположительную дату и место проведения поединка Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин сохранил лидерство в рейтинге WBCКак сообщает официальный сайт WBC, россиянин Александр Поветкин по-прежнему лидирует в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг.Эдуард Трояновский: Мне интересно объединить титулыЧемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал об итогах боя с Обарой, потенциальных будущих соперниках и охоте за оставшимися титулами.IBF: Трояновский должен провести обязательную защиту титула 9 июняРоссиянин Эдуард Трояновский проведет следующую обязательную защиту титула чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе следующим летом.Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюПобеды Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюКазах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе.Лучший боксер мира по версии The Ring Роман Гонсалес стал чемпионом мира в четырех весахЛучший боксер мира по версии The Ring Роман Гонсалес стал чемпионом мира в четырех весах29-летний боксер из Никарагуа Роман Гонсалес завоевал чемпионский пояс WBC в весовой категории до 52,2 килограмма.Защита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцемЗащита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцемЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Эдуард Трояновский: У Обары удар сильнее, чем у КуэнкиЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что удар у японца Кейта Обары сильнее, чем у предыдущего соперника - аргентинца Сесара Рене Куэнки.Андрей Рябинский: Трояновский должен встретиться с Кроуфордом, идея класснаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в итоге должен встретиться с обладателем чемпионских поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом, идея объединить все титулы – классная.Андрей Рябинский: Быстрая победа Трояновского немного неожиданнаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что для него быстрая победа чемпиона мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского в бою с японцем Кейта Обарой стала неожиданностью.Трояновский нокаутировал Обару и выбил японца с рингаЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Кейта Обара: Я должен победить Трояновского нокаутомЯпонский боксер Кейта Обара поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуардом Трояновским.Трояновский не планирует побеждать Обару нокаутомЧемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Японии Кейтой Обарой.Бивол и Кузьмин посетят поединок Трояновский - ОбараРоссийские бойцы: 25-летний россиянин Дмитрий Бивол (7-0-0, 6 КО) выступающий в полутяжёлом весе и 29-летний тяжеловес Сергей Кузьмин (7-0-0, 4 КО), защищающие цвета промоутерской компании «Мир бокса», посетят поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO 36-летним россиянином Эдуардом Трояновским (24-0-0, 21 КО) и официальным претендентом на титул Международной боксёрской федерации (IBF) 29-летним японцем Кеитой Обарой (16-1-1, 15 КО). Встреча бойцов состоится 9 сентября в Москве (УСК «Крылья Советов»).Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Дон Кинг планирует организовать бой Поветкин – Стиверн в ДР Конго или на Филиппинах85-летний промоутер Дон Кинг рассчитывает взять на себя организацию боя Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Стал известен полный состав участников турнира «Трояновский - Обара»9 сентября промоутерская компания «Мир бокса» организует боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок за титулы IBF/IBO в первом полусреднем весе между россиянином Эдуардом Трояновским (24-0, 21 КО) и японцем Кеита Обарой (16-1-1, 15 КО). Всего в рамках шоу запланировано шесть поединков, среди которых бои с участием Рахима Чахкиева, Алексея Папина, Сергея Лубковича и других.WBC может отстранить Поветкина от боев из-за употребления мельдонияРоссийский боксер тяжелого веса Александр Поветкин решением Всемирного боксерского совета (WBC) отстранен от проведения боев на неопределенный срок за употребление мельдония.Профи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на ОлимпиадеПрофи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на ОлимпиадеSovsport.ru прикинул, каким бы был олимпийский турнир по боксу, если бы туда смогли приехать самые лучшие боксеры планеты.

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфордвсе новости
Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновскийвсе новости
WBC
WBC

Cпецпредложение