Александр Радулов: Болельщики были невероятны, я едва слышал партнеров на скамейке
Форвард «Монреаля»
Александр Радулов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом»
(4:0), в котором он забросил свою первую шайбу после возвращения в лигу.
«Приятно выиграть в первом домашнем матче. Болельщики сегодня были невероятны, я едва слышал партнеров на скамейке. Все было здорово. Было важно добыть эту победу.
Что касается гола, то я получил отличный пас, бросил, и шайба вошла в ворота. Да, я знаю, что и от меня, и от команды многого ждут. Но я пытаюсь концентрироваться на игре. Как и у всякого человека, небольшое волнение было. Но с началом игры думаешь только о хоккее.
Да, сегодня я заработал несколько ненужных удалений, но ребята выстояли, за что я им очень благодарен», – сказал Радулов в интервью Sportsnet.
Отметим, что 30-летний российский форвард провел на льду 14 минут 39 секунд, нанес три броска по воротам, заблокировал один бросок соперника и заработал шесть минут штрафа.
Матч
Монреаль - Питтсбург - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Пачиоретти (Петри), 0:23 (1:0). Деарнэ (Пачиоретти), 32:07 (2:0). Радулов (Монтойя, Гальченюк), 44:31 (3:0 - бол.). Деарнэ (Марков, Петри), 53:44 (4:0).
Место и дата
19 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция