Александр Радулов: Болельщики были невероятны, я едва слышал партнеров на скамейке

Форвард «Монреаля» Александр Радулов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:0), в котором он забросил свою первую шайбу после возвращения в лигу.

«Приятно выиграть в первом домашнем матче. Болельщики сегодня были невероятны, я едва слышал партнеров на скамейке. Все было здорово. Было важно добыть эту победу.

Что касается гола, то я получил отличный пас, бросил, и шайба вошла в ворота. Да, я знаю, что и от меня, и от команды многого ждут. Но я пытаюсь концентрироваться на игре. Как и у всякого человека, небольшое волнение было. Но с началом игры думаешь только о хоккее.

Да, сегодня я заработал несколько ненужных удалений, но ребята выстояли, за что я им очень благодарен», – сказал Радулов в интервью Sportsnet.

Отметим, что 30-летний российский форвард провел на льду 14 минут 39 секунд, нанес три броска по воротам, заблокировал один бросок соперника и заработал шесть минут штрафа.